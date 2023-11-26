«Пусть умеют все!» Самойлова нещадно эксплуатирует детей

Блогер решила приучить дочерей и сына к самостоятельности. Джиган и Самойлова с детьми в Африке соцсетиОксана Самойлова не раз рассказывала фанатам о том, что родилась и выросла в небольшом провинциальном городе и всего в своей жизни добивалась сама.