«Пусть умеют все!» Самойлова нещадно эксплуатирует детей

Блогер решила приучить дочерей и сына к самостоятельности. Джиган и Самойлова с детьми в Африке соцсетиОксана Самойлова не раз рассказывала фанатам о том, что родилась и выросла в небольшом провинциальном городе и всего в своей жизни добивалась сама.
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