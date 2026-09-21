В Архангельске заложили аллею Театрального общества

Сегодня в столице Поморья состоялась совместная высадка деревьев в рамках акции «Аллеи Российского театрального общества»Сегодня в столице Поморья состоялась совместная высадка деревьев в рамках акции «Аллеи Российского театрального общества»Организатором выступило региональное отделение Союза театральных деятелей совместно с министерством культуры и туризма Архангельской области.