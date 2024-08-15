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С 1 сентября вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам Москвы

С 1 сентября вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам Москвы

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников сообщил, что в столице вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам.

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