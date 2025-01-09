Автоюрист Славнов заявил, что еда за рулем попадает под проект поправок в ПДД

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал о возможном запрете на еду и напитки во время вождения машины, который предложило Министерство транспорта России в качестве поправок к Правилам дорожного движения страны.
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