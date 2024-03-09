Пора начать переговоры, пока не стало слишком поздно. Новое оружие России вызвало панику в США

Вчера 10K прочитали Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США за счет нового стратегического оружия, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
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