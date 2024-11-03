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Царьград

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Скандал с "сеточкой Соловьёва": Так уволена Юлия Витязева или нет?

Скандал с "сеточкой Соловьёва": Так уволена Юлия Витязева или нет?

Неординарная уроженка Одессы Юлия Витязева (по паспорту - Лозанова), которую пригласили на федеральное ТВ, вновь в центре скандала.

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Комментарии
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Comandor
Чем это она Подоляке не угодила?
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11 час.

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