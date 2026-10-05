Научи хорошему

От наших соратников: ЕСЛИ НАСТУПАЕТ ЛОЖЬ, ТО НАДО ОДЕТЬСЯ В БРОНЮ ПРАВДЫ. ПОЧЕМУ НРАВСТВЕННОЕ ЛУЧШЕ БЕЗНРАВСТВЕННОГО Картина неизвестного художника.
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