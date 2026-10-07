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«Овечкин превращался в мальчишку, выходя на лед». Америка готовиться провожать русскую легенду на родину

«Овечкин превращался в мальчишку, выходя на лед». Америка готовиться провожать русскую легенду на родину

Слово игрокам и тренерам Национальной хоккейной лиги.5 октября — особенный день в карьере Александра Овечкина.

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