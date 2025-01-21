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Царьград

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Долгожданный прорыв на Курщине: ФАБы вскрыли секретные базы "польских" бригад. Начало худших боёв - бойцы о финальном вторжении ВСУ

Долгожданный прорыв на Курщине: ФАБы вскрыли секретные базы "польских" бригад. Начало худших боёв - бойцы о финальном вторжении ВСУ

Долгожданный прорыв в Курской и Харьковской областях - наши войска постепенно оживляют фронт. Противник активно копит резервы, однако по ним часами работают артиллерия и ВКС.

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Комментарии
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Амара Карпова
Держу кулаки за ребят❤️👍🙏🇷🇺
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1 д.
Зоя Гольдштаб
Держитесь парни!Россиюшка за Вас молится!!!!
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1 д.

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