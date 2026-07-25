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Парламентская газета

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Токаев заявил о дипломатической гибкости Путина в Анкоридже

Токаев заявил о дипломатической гибкости Путина в Анкоридже

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что российский лидер Владимир Путин проявил максимальную дипломатическую гибкость во время встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года.

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