Затраты на ИИ-решения в Европе в 2022 году превысят $20 млрд

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала свежий прогноз по европейскому рынку продуктов и сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ).
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