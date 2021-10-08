Мировое обозрение

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Затраты на ИИ-решения в Европе в 2022 году превысят $20 млрд

Затраты на ИИ-решения в Европе в 2022 году превысят $20 млрд

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала свежий прогноз по европейскому рынку продуктов и сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

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