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Бестемьянова назвала красивым и элегантным прокат Валиевой в короткой программе

Бестемьянова назвала красивым и элегантным прокат Валиевой в короткой программе

Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в интервью "Спорт-Экспрессу" заявила, что обрадовалась прокату Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России 2024 года.

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