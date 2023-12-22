Бестемьянова назвала красивым и элегантным прокат Валиевой в короткой программе

Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в интервью "Спорт-Экспрессу" заявила, что обрадовалась прокату Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России 2024 года.
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