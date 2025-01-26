Сидоров о серебре в масс-старте: «Понимал, что ребята начинают убегать, и сзади Латыпову тренеры кричат. Второе дыхание открылось»

Сегодня на этапе Кубка России в Демино проходил большой масс-старт. Даниил Усов одержал победу, второе место занял Сидоров (+2,1 секунды), третье – Александр Бектуганов (+4,3), четвертое – Эдуард Латыпов (+15,3).
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