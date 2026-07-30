Выше прогнозов: еврозона показала лучший рост с 2025 года

Согласно предварительным данным Eurostat, во втором квартале 2026 года ВВП еврозоны увеличился на 0,4% — показатель оказался выше рыночных ожиданий, которые составляли 0,2%, и стал наилучшим с первого квартала 2025 года.
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