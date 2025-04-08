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Этнические диаспоры помогают скрывать преступления своих соотечественников вместо содействия властям России. Просыпаются?

Этнические диаспоры помогают скрывать преступления своих соотечественников вместо содействия властям России. Просыпаются?

ИА "Русский ГУП Продакшн" Из личного архива Тему этнических диаспор неоднократно поднимает “Царьград”, а также другие многочисленные религиозные и государственные деятели.

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