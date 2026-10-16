Низкий пульс в покое в последнее время стал трендом. Некоторые любители фитнеса демонстрируют в социальных сетях частоту сердечных сокращений на уровне 49-62 ударов в минуту.
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