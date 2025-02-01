Ну вот и "кЫргЫзы" проснулись

Может лучше и правда забрать всех рускоговлрящих и толковых работящих, нормально относящихся к России, а от остальных зверей отгородиться рвами и заборами с камерами слежения и пограничниками, пусть не суются к окупантам. Окуппвнтам эти сволочи не должны быть интересны. Пусть хоть передохнут. А кто в Думе за этих зверей дикарей, так его к ним отправить. Пусть любит их вблизи сука,

СБ

Слава Белый

Легко отделались. Некоторые годами, а то и десятилетиями бьются. Даже участников сво депортируют на "родину", где их по тюрьмам садят. А были случаи, что на усраину высылали. Что там от них осталось? Наверно всем понятно. И только Путин делает удивлённые глаза и в очередной 100500 раз обещает навести порядок. Вот где порядок навели, так это с евреями. Эти катаются вообще без проблем туда-сюда. Даже башлять, как азиатам, не надо. Всё для господ!