Ну вот и "кЫргЫзы" проснулись В Киргизии жестоко убили русского школьника Дмитрия Чернявского убили в городе Кант, школьники-киргизы из параллельного класса.
Ну вот и "кЫргЫзы" проснулись
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Может лучше и правда забрать всех рускоговлрящих и толковых работящих, нормально относящихся к России, а от остальных зверей отгородиться рвами и заборами с камерами слежения и пограничниками, пусть не суются к окупантам. Окуппвнтам эти сволочи не должны быть интересны. Пусть хоть передохнут. А кто в Думе за этих зверей дикарей, так его к ним отправить. Пусть любит их вблизи сука,
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2 час.
СБ
Слава Белый
Легко отделались. Некоторые годами, а то и десятилетиями бьются. Даже участников сво депортируют на "родину", где их по тюрьмам садят. А были случаи, что на усраину высылали. Что там от них осталось? Наверно всем понятно. И только Путин делает удивлённые глаза и в очередной 100500 раз обещает навести порядок. Вот где порядок навели, так это с евреями. Эти катаются вообще без проблем туда-сюда. Даже башлять, как азиатам, не надо. Всё для господ!
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1 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Против русских проявляли агрессию черкесы. Какой-то царский полковник предложил выселить черкесов. Почему бы не выселить других русофобов?
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51 мин.
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