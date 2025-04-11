Прикладова: торговые войны могут обойтись мировой экономике в триллионы долларов

Торговые войны могут стоить мировой экономике несколько триллионов долларов в текущем году, однако, если «шоковая терапия» в виде повышенных импортных пошлин завершится до конца года, уже в 2026 году можно ожидать восстановление, считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им.