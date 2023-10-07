Какой церковный праздник отмечают православные христиане сегодня, 8 октября 2023 года Ирина Орлонская В настоящий день, 8 октября 2023 года, в православном календаре отмечается значимое событие — празднование дня, когда верующие по всей России отдают должное памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, который считается чудотворцем.
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