Какой церковный праздник отмечают православные христиане сегодня, 8 октября 2023 года Ирина Орлонская В настоящий день, 8 октября 2023 года, в православном календаре отмечается значимое событие — празднование дня, когда верующие по всей России отдают должное памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, который считается чудотворцем.