Svetlana Kuzmina

"...у которых обманом захватили все богатства и земли." Только есть маленький нюанс, это не США обманули украинцев, это Зеленский продал Украину США, а Зеленского выбрали сами украинцы, а теперь не могут от него избавится. Сами виноваты, очень хотели в ЕС, вот и получите "благополучие".