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В Киеве негодуют: КНДР оказалась лучшим союзником, чем НАТО

В Киеве негодуют: КНДР оказалась лучшим союзником, чем НАТО

США относятся к украинцам, как в свое время к индейцам, у которых обманом захватили все богатства и земли.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;...у которых обманом захватили все богатства и земли.&quot;                                                                                                    Только есть маленький нюанс, это не США обманули украинцев, это Зеленский продал Украину США, а Зеленского выбрали сами украинцы, а теперь не могут от него избавится. Сами виноваты, очень хотели в ЕС, вот и получите &quot;благополучие&quot;.
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