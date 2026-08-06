США относятся к украинцам, как в свое время к индейцам, у которых обманом захватили все богатства и земли.
В Киеве негодуют: КНДР оказалась лучшим союзником, чем НАТО
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
"...у которых обманом захватили все богатства и земли." Только есть маленький нюанс, это не США обманули украинцев, это Зеленский продал Украину США, а Зеленского выбрали сами украинцы, а теперь не могут от него избавится. Сами виноваты, очень хотели в ЕС, вот и получите "благополучие".
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