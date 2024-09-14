Трамп заявил, что не хотел бы военного конфликта с Россией

VG Vasily Golov Война двух суперядерных держав на уничтожения.России не хочется воевать с США.Много общего РФ и США.Прав Дональд Трамп.

Житель Империи Если бы от президента штатов что-то зависило, не они там правят. Война гегемонам нужна как воздух или будут жить в нищете!