Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Генрих
    Побрить папашку...чистый ариец. А сынок явно не в его гены попал, хорошо что не негром оказался...ВС РФ уничтожили ...
  • Eduard
    Иран вам ничего не должен! Вам никто нисего не должен!В G7 призвали Ира...
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Трамп заявил, что не хотел бы военного конфликта с Россией

Трамп заявил, что не хотел бы военного конфликта с Россией

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской Партии Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужен военный конфликт с Россией.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Война двух суперядерных держав на уничтожения.России не хочется воевать с США.Много общего РФ и США.Прав Дональд Трамп.
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14 час.
Житель Империи
Если бы от президента штатов что-то зависило, не они там правят. Война гегемонам нужна как воздух или будут жить в нищете!
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12 час.
Владимир Алтайцев
Да  мало  ли ч то  несёт  эта  кукла  говорящая.
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7 час.

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