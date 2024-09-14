Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской Партии Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужен военный конфликт с Россией.
Трамп заявил, что не хотел бы военного конфликта с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Война двух суперядерных держав на уничтожения.России не хочется воевать с США.Много общего РФ и США.Прав Дональд Трамп.
Ответить
14 час.
Житель Империи
Если бы от президента штатов что-то зависило, не они там правят. Война гегемонам нужна как воздух или будут жить в нищете!
Ответить
12 час.
Владимир Алтайцев
Да мало ли ч то несёт эта кукла говорящая.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии