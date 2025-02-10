Президент России Владимир Путин постановил доложить ему об обсуждении введения в школах оценок за поведение в срок до 1 июля.
Получил «неуд» — вон из школы? Оценка за поведение будет самой болезненной для детей
Комментарии
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Ч
Чужестранка
Всё менять надо! Воспитанием должны заниматься и родители, и педагоги. Выгонять из школы хулиганов и негодяев обязательно! Тем самым защитим остальных учеников.Создадим нормальные условия для большинства учеников. Выгонять должен педсовет. Дети будут вести себя потише. А то уже от этих забияк учителя уходят из школы. Стало некому работать...
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11 час.
Андрей
Дети остаются детьми... И оценивать по пятибальной системе это... Должны быть оценки однозначные.. Хорошее поведение либо плохое. Удовлетворительное, либо неудовлетворительное... В случае если неуд, то родители должны оплатить штраф на первый случай, а в последующем - лишение родительских прав...
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9 час.
ВИ
Виктория Иванова
Дети пришельцев, большей частью ведут себя отвратительно и за плохие оценки будут запугивать несчастных учителей или, что, ещё хуже, будут покупать хорошие оценки. 😏
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7 час.
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