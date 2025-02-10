Получил «неуд» — вон из школы? Оценка за поведение будет самой болезненной для детей

Ч Чужестранка Всё менять надо! Воспитанием должны заниматься и родители, и педагоги. Выгонять из школы хулиганов и негодяев обязательно! Тем самым защитим остальных учеников.Создадим нормальные условия для большинства учеников. Выгонять должен педсовет. Дети будут вести себя потише. А то уже от этих забияк учителя уходят из школы. Стало некому работать...

Андрей Дети остаются детьми... И оценивать по пятибальной системе это... Должны быть оценки однозначные.. Хорошее поведение либо плохое. Удовлетворительное, либо неудовлетворительное... В случае если неуд, то родители должны оплатить штраф на первый случай, а в последующем - лишение родительских прав...