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Сто рейсов в месяц: из Сочи в Армению

Сто рейсов в месяц: из Сочи в Армению

В 2023 году пассажиропоток между этими городами составил 286 тысяч пассажиров, что на 14% больше, чем в 2022 году.

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