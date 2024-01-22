Сийярто назвал идею Евросоюза выделять по €5 млрд в год для ВСУ психозом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что инициатива Евросоюза направлять по €5 млрд в год для закупки оружия украинским войскам является предложением старого военного психоза.
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