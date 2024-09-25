Астраханцы смогут пожаловаться прокурору напрямую на вывоз мусора и ржавую воду

Завтра для местных жителей прокуратура области организует тематический прием граждан. 26 сентября с 11 до 15 часов астраханцы смогут обратиться к прокурору для решения своих вопросов о ненадлежащем водоотведении, а также обращении с твердыми коммунальными отходами в городе.