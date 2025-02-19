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Путин поручил правительству снизить тарифы на доставку важных изданий

Путин поручил правительству снизить тарифы на доставку важных изданий

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть снижение тарифов на доставку социально значимых изданий в финансово слабых регионах.

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