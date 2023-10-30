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Конец эпохи: нефтегазовые гиганты США уходят из Европы и Африки

Конец эпохи: нефтегазовые гиганты США уходят из Европы и Африки

В макроэкономической среде происходят немыслимые и весьма радикальные изменения. Глобализация и глобальный рынок уступают место регионализму и всяческим объединениям, а также союзам близких государств-соседей.

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