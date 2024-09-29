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Экс-арбитр Итурральде считает, что 2-й гол «Осасуны» «Барсе» нужно было отменить: «В начале атаки был наступ, судья должен был зафиксировать фол» 

«Блауграна» проиграла в гостях «Осасуне» (2:4) в 8-м туре Ла Лиги. В начале атаки, приведшей ко второму голу в ворота каталонцев, хавбек хозяев Лукас Торро наступил на ногу форварду каталонцев Пау Виктору.

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