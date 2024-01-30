В Иванове полицейские задержали подозреваемого в краже из торговой точки

Сотрудники полиции ОМВД России по Ленинскому району города Иваново привлекают к ответственности 19-летнего гражданина, подозреваемого в нескольких фактах хищения товаров из магазинов самообслуживания на территории областного центра.
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