Анзор Кавазашвили: «Я бы в Госдуму согласился попасть. Думаете, спортсмены туда сами напрашиваются? Их зовут!»

Анзор Кавазашвили хотел бы попасть в Госдуму. «Настораживает ли меня, что спортсмены идут в Госдуму без образования? Я скажу так: они сами туда не идут, их зовут! Вы думаете, они сами напрашиваются? Вот я, например, с радостью согласился бы попасть в Госдуму! Но меня никто не приглашал, хотя я бы с удовольствием согласился бы.
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