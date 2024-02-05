Бывшего посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов

Согласно данным Росфинмониторинга, в перечень физических лиц, причастных к экстремизму и терроризму, включили бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского после его заявлений в 2022 году о необходимости «убить как можно больше русских» в интервью казахстанскому блогеру.
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