Бывшего посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов

Согласно данным Росфинмониторинга, в перечень физических лиц, причастных к экстремизму и терроризму, включили бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского после его заявлений в 2022 году о необходимости «убить как можно больше русских» в интервью казахстанскому блогеру.