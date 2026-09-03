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Царьград

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Минэкономразвития уточнит инфляционный прогноз на 2026 год в сентябре

Минэкономразвития уточнит инфляционный прогноз на 2026 год в сентябре

Министр экономразвития Максим Решетников сообщил, что инфляция в России на 2026 год составит 6-7%, что соответствует прогнозу ЦБ.

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