Собянин: Приложение «Метро Москвы» скачали уже 10,3 млн раз

С помощью приложения «Метро Москвы» построено более 500 млн маршрутов Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, приложение «Метро Москвы» помогает пассажирам строить удобные и быстрые маршруты поездок по городу.
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