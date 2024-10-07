Новая строка в квитанциях ЖКХ: все владельцы квартир в многоэтажках должны быть готовы к изменениям! Юлия ЧелкановаВ октябре жители многоквартирных домов столкнутся с изменениями в своих квитанциях за услуги ЖКХ.