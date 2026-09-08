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Татар-информ

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Страховые пенсии по старости в России с 2027 года будут назначать автоматически

Страховые пенсии по старости в России с 2027 года будут назначать автоматически

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Страховые пенсии по старости, в том числе назначаемые досрочно, с 1 января 2027 года в России будут оформлять автоматически.

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