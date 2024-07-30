Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУшник причитает: Прорывы по всей линии фронта, Россия устраивает мини-котлы

ВСУшник причитает: Прорывы по всей линии фронта, Россия устраивает мини-котлы

Российская армия прорывает оборону ВСУ на всей линии фронта и окружает украинские подразделения. Попутно идет продвижение ВС РФ в сторону Купянска и Покровска, которые являются логистическими центрами и важны для переброски войск и техники по железной дороге.

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