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Кими Райкконен: Робин приложит все усилия, чтобы оправдать доверие Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolЧемпион Формулы 1 сезона-2007 Кими Райкконен, который по сей день является последним чемпионом мира из Ferrari, прокомментировал контракт своего 11-летнего сына Робина Райкконеном с программой молодых гонщиков Red Bull Junior Team.

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