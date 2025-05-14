Юные москвичи: более 100 тыс. волонтеров в столице в 2025 году!

Более 100 тысяч юных жителей Москвы заняты волонтерством, что на 10% больше 2024 года. Учащиеся школ и колледжей активно участвуют в конкурсе "Москва - территория добрых дел", помогая нуждающимся и поддерживая участников Специальной военной операции.