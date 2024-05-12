Все новые войны Запада против России - против нашей старой Победы

Одержав над нами верх в холодной войне, они принялись переписывать историю: вот уже главный фронт – не восточный, а западный; вот уже не Сталин и Россия воюют с Гитлером и нацизмом, а свободный Запад, мол, воюет с тоталитарными режимами, советским и нацистским; вот уже не советские воины Егоров и Кантария водружают знамя над нацистским логовом, а какие-нибудь капитан Америка и рядовой Человек-паук…Им казалось, что война в истории закончилась и осталась лишь война за историю.