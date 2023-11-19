Sun: де Хеа отказался от контракта с «Аль-Насром» и может стать игроком «Интер Майами»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отказался подписывать контракт с «Аль-Насром». По информации The Sun, футболист принял такое решение из-за своей супруги, которая не захотела переезжать в Саудовскую Аравию.
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