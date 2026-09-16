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Это история о взрослении сердца

Это история о взрослении сердца

Режиссёр: Андрей Сидельников Художник: Мария Лукка Музыка: Ванечка ("Оркестр приватного танца") Хореограф: Ирина Ляховская В ролях: Григорий Сергеенко, Анна Васильева, Сергей Кривулев, Максим Крупский, Кира Калашникова, Анастасия Полянская, Иван Байкалов, Владимир Абрамов, Оксана Сырцова, Екатерина Рудакова, Владимир Шабельников, Григорий Татаренко и другие Продолжительность: 3 часа 30 минут с одним антрактом.

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