Орловская область заключит концессию на новый мусороперерабатывающий завод?

В распоряжении ОрелТаймс появился ответ главы Новосильского района Орловской области Евгения Демина, согласно которому в с/п Прудовское на участке в 35 га планируется построить объект по обработке, утилизации и захоронении твёрдых коммунальных отходов.
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