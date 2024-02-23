Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тайна Набиуллиной. Она училась в США - там, где и Навальный?

Тайна Набиуллиной. Она училась в США - там, где и Навальный?

Пока вся страна активно муссирует тему внезапной кончины Алексея Навального*, которого сегодня Запада пытается представить как "невинно убиенного преступным режимом", при знакомстве с его биографией всплыл очень занимательный факт.

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