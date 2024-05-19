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Сексолог Булах: причиной прерывания беременности может стать и оргазм

Сексолог Андрей Булах рассказал, когда оргазм может быть опасен для человека, сообщает gazeta.ru. Это может быть рисковано во время беременности, после хирургических операций, при принятии препаратов для лечения эректильной дисфункции и во время нестандартных сексуальных практик.

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