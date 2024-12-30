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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коул Энтони стал автором победного попадания в матче с «Бруклином»

Победный бросок исполнил защитник Коул Энтони, который забросил за 1,3 секунды до сирены при «-1» и установил окончательный счет – 102:101.

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