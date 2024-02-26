Госдума дала добро: прабабушки-опекуны смогут получать повышенную пенсию Ирэн Орлонская21 февраля Государственная Дума приняла закон, предоставляющий право на дополнительные финансовые выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности для прабабушек и прадедушек, активно поддерживающих своих правнуков.