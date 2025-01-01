Ноутбук-чип AMD Strix Halo Ryzen AI MAX 395+ соответствует настольному Ryzen 9 7950X в просочившемся тесте

Компания LG представила четыре новых ноутбука серии Gram в 2025 году. Лидирует трио моделей LG Gram Pro с экранами высокого разрешения, новейшими процессорами Intel для ноутбуков и ведущими качествами тонких и легких ноутбуков, несмотря на их габариты (16- и 17-дюймовые дисплеи).