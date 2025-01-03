Эксперт Блезнеков: при переходе по вредоносной ссылке следует выключить смартфон

Специалист предупредил, что мошенники особенно активизируются в праздничные дни.Руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности компании «Телеком биржа» Александр Блезнеков рассказал о том, как защитить свои данные в новогодние праздники.
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