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Царьград

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Эксперт Блезнеков: при переходе по вредоносной ссылке следует выключить смартфон

Эксперт Блезнеков: при переходе по вредоносной ссылке следует выключить смартфон

Специалист предупредил, что мошенники особенно активизируются в праздничные дни.Руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности компании «Телеком биржа» Александр Блезнеков рассказал о том, как защитить свои данные в новогодние праздники.

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