Фальков: Может появиться новая модель науки на основе ИИ

Есть точка зрения, что появится новая модель науки на основе искусственного интеллекта. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 9 июля в ходе XIV Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ.
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