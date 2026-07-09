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Парламентская газета

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Фальков: Может появиться новая модель науки на основе ИИ

Фальков: Может появиться новая модель науки на основе ИИ

Есть точка зрения, что появится новая модель науки на основе искусственного интеллекта. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 9 июля в ходе XIV Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ.

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