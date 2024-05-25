Такой потребности нет: Песков прокомментировал очередную публикацию в западной прессе о якобы новой мобилизации в РФ Такой потребности нет: Песков прокомментировал очередную публикацию в западной прессе о якобы новой мобилизации в РФПосле проведения осенью 2022 года частичной мобилизации в России западная пресса и украинская пропаганда в особенности периодически делают вбросы о якобы грядущем повторном наборе резервистов в Вооруженные силы РФ для пополнения группировки войск в зоне специальной военной операции.