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Военные новости ★ спецоперация

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Такой потребности нет: Песков прокомментировал очередную публикацию в западной

Такой потребности нет: Песков прокомментировал очередную публикацию в западной прессе о якобы новой мобилизации в РФ Такой потребности нет: Песков прокомментировал очередную публикацию в западной прессе о якобы новой мобилизации в РФПосле проведения осенью 2022 года частичной мобилизации в России западная пресса и украинская пропаганда в особенности периодически делают вбросы о якобы грядущем повторном наборе резервистов в Вооруженные силы РФ для пополнения группировки войск в зоне специальной военной операции.

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